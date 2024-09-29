Прошлой ночью над Россией сбито 125 дронов

Среди подвергшихся атакам областей – Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Ростовская и Курская. Жертв и разрушений нет, возникшие пожары в целом ликвидированыЗа прошедшую ночь над Россией сбили 125 дронов.
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