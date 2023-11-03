Эксплуатация автомобиля стала еще дороже 

Vitaly Arkhipov

А вы вспомните СССР. Мы и в то время ремонтировали и изготовляли запчасти в гаражах. Только кто от этого выигрывал ? Вы хотите вернуться в прошлое? Пожалуйста. Но сначала очень хорошо подумайте.