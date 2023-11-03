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Эксплуатация автомобиля стала еще дороже 

Техническое обслуживание (ТО) автомобилей у официальных СТО выросло почти в два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
А вы вспомните СССР. Мы и в то время ремонтировали и изготовляли запчасти в гаражах. Только кто от этого выигрывал ? Вы хотите вернуться в прошлое? Пожалуйста. Но сначала очень хорошо подумайте.
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