Техническое обслуживание (ТО) автомобилей у официальных СТО выросло почти в два раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Эксплуатация автомобиля стала еще дороже
Комментарии
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Vitaly Arkhipov
А вы вспомните СССР. Мы и в то время ремонтировали и изготовляли запчасти в гаражах. Только кто от этого выигрывал ? Вы хотите вернуться в прошлое? Пожалуйста. Но сначала очень хорошо подумайте.
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