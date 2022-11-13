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Кипер «Броуков» Зириков о Райзене: «Великолепный дебют, так даже я не дебютировал»

Иван Зириков прокомментировал дебют в воротах Райзена. – Как оценишь дебют Артема Черкесова? – Великолепный дебют, так даже я не дебютировал.

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