Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Когда Запад начнёт считаться с интересами России

Когда Запад начнёт считаться с интересами России

Вопросы мировой политики в русском преломлении сводятся к одному: собирается мир, в первую очередь воюющий с нами, западный, считаться с интересами России или нет.

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