Представлен кроссовер Renault Symbioz размером с Hyundai Creta и с мотором как у нового Duster

Состоялась мировая премьера нового кроссовера Renault — Symbioz. Автомобиль размером с Hyundai Creta (длина составляет 4413 мм, колесная база — 2638 мм) в линейке автопроизводителя займет положение между кроссоверами Captur и Austral.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии