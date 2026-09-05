Иностранные наемники начали бесчинствовать на Украине - убивать и грабить сослуживцев. Согласно документам СБУ, боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух сослуживцев из США во время боевого задания.
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