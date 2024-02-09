Масочный режим возвращается в Казахстан

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем».
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