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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Галактионов: «Локо» ставит задачу бороться за тройку. Пока есть математические шансы, все реально. Сейчас не до эстетики, главное – счет и результат»

– Есть шанс двигаться дальше по таблице, надо его максимально использовать. Мы сегодня выиграли, еще ничего не закончено.

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