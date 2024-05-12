Михаил Галактионов: «Локо» ставит задачу бороться за тройку. Пока есть математические шансы, все реально. Сейчас не до эстетики, главное – счет и результат»

– Есть шанс двигаться дальше по таблице, надо его максимально использовать. Мы сегодня выиграли, еще ничего не закончено.
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