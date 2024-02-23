Ветерана ВОВ из Химок Владимира Афанасьева поздравили с Днем защитника Отечества

Сотрудники управления социальных коммуникаций администрации городского округа Химки организовали теплую встречу с Владимиром Петровичем Афанасьевым, участником Великой Отечественной войны, тружеником тыла и ветераном Министерства атомной промышленности, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества.
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