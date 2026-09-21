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Газета.ру

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Депутат Аксененко: при снижении цены квартиры ипотека становится риском

Депутат Аксененко: при снижении цены квартиры ипотека становится риском

Для семьи ипотечная квартира — это прежде всего жилье, а не инвестиционный актив. Но при кредите на 20–30 лет жизненные обстоятельства могут меняться: переезд, рождение детей, изменение доходов.

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