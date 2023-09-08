В сеть просочился основополагающий документ, подписанный по итогам визита госсекретаря США Блинкена в Киев.
Утремся? Или все же поступим с этой тварью так, как с подобными на Руси поступали веками?
Комментарии
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Евгений Синельников
у наших слишком много белого пуха и пушистости. нашим надо чтобы был суд - да-да - суд, следствие чтобы тянулось года три, адвокатов дюжина, суд присяжных. и в итоге окажется что преступники уже отсидели свой срок в СИЗО( а как же - год за полтора!) и их надо освободить в зале суда... отогнать политиков(чем дальше, тем лучше) от управления военными действиями, тогда военные сделают свою работу профессионально и быстро!
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2 час.
Галина Друзина
Где Смерш, почему до сих пор не создали?
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1 час.
TG
Tamara Goncharuk
Нет и не будет. Мы гуманные.
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45 мин.
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