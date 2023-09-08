Утремся? Или все же поступим с этой тварью так, как с подобными на Руси поступали веками?

Евгений Синельников

у наших слишком много белого пуха и пушистости. нашим надо чтобы был суд - да-да - суд, следствие чтобы тянулось года три, адвокатов дюжина, суд присяжных. и в итоге окажется что преступники уже отсидели свой срок в СИЗО( а как же - год за полтора!) и их надо освободить в зале суда... отогнать политиков(чем дальше, тем лучше) от управления военными действиями, тогда военные сделают свою работу профессионально и быстро!