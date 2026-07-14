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Жизнь на освобожденных территориях 14 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 14 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:40 В Донбассе и Новороссии планируют восстановить 800 км дорог и 11 мостов в 2026 году Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал председателю Правительства России Михаилу Мишустину о восстановлении дорожной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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