Жизнь на освобожденных территориях 14 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:40 В Донбассе и Новороссии планируют восстановить 800 км дорог и 11 мостов в 2026 году Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал председателю Правительства России Михаилу Мишустину о восстановлении дорожной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.