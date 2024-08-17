«Мама меня удочерила, поэтому бросить ее не могу!» – страдает Татьяна— О том, что меня удочерили в полтора года, я узнала уже будучи взрослой и даже замужней, в свои двадцать четыре, – рассказывает тридцатишестилетняя Татьяна.