«Мама меня удочерила, поэтому бросить ее не могу!» – страдает Татьяна— О том, что меня удочерили в полтора года, я узнала уже будучи взрослой и даже замужней, в свои двадцать четыре, – рассказывает тридцатишестилетняя Татьяна.
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