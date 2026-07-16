Власти Надыма ищут подрядчика для благоустройства парка имени Козлова

В Надыме ищут подрядчика для благоустройства парка культуры и отдыха имени Е. Ф. Козлова. Работы нужно выполнить с момента заключения контракта до 30 сентября 2026 года, тендер опубликован на портале «ЕИС Закупки».
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