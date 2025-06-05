В День образования российской полиции полицейские Еврейской автономной области почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга

5 июня для сотрудников органов внутренних дел – значимая дата. Она объединяет поколения правоохранителей от петровских до современных времен, напоминает о славных традициях российской полиции, служит напоминанием о необходимости сохранения и приумножения ее исторического наследия.
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