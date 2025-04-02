«В сфере интеллектуальной собственности произошел тектонический сдвиг»

Генеральный директор АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности», руководитель цифрового сервиса депонирования n'RIS, член Совета по интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, ранее возглавлявшая управление по интеллектуальной собственности Госкорпорации «Роскосмос», Наталья Беленькая о спорах на маркетплейсах, креативных индустриях, судах и триумфе блокчейна.