Position №2. Кай Метов выступит в Барнауле

На концерте зрители услышат все лучшие песни артиста, а так же откроют для себя знаменитого певца во всех многогранных проявлениях его таланта Заслуженный артист России Кай Метов 26 ноября выступит в Театре драмы в Барнауле.
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