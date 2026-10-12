5.3 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ γstat(t) И φstat(t) С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ. Выше мы предполагали, что момент времени t фиксирован.
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