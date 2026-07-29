Пластик в воде стал инкубатором для опасных грибков — новый риск

Пластик в воде — опасные грибки: эти явления оказались связаны теснее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное 15 июня 2026 года в Environmental Science & Technology Letters, показало, что на пластиковом мусоре из городских и пригородных водоёмов формируются сообщества потенциально патогенных грибов, среди которых встречаются формы с признаками устойчивости к противогрибковым препаратам.