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Пластик в воде стал инкубатором для опасных грибков — новый риск

Пластик в воде стал инкубатором для опасных грибков — новый риск

Пластик в воде — опасные грибки: эти явления оказались связаны теснее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное 15 июня 2026 года в Environmental Science & Technology Letters, показало, что на пластиковом мусоре из городских и пригородных водоёмов формируются сообщества потенциально патогенных грибов, среди которых встречаются формы с признаками устойчивости к противогрибковым препаратам.

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