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Царьград

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ТСН сообщил о задержке более 30 поездов на Украине

ТСН сообщил о задержке более 30 поездов на Украине

ТСН сообщает: более 30 поездов на Украине следуют с задержками. Самые значительные опоздания замечены на маршрутах Харьков - Хелм и Харьков - Рахов, где отклонения от расписания превышают 8 и 6 часов соответственно.

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