Кабмин не поддержал проект, приравнивающий детей из концлагерей к ветеранам

Проект закона, уравнивающий несовершеннолетних узников фашистских концлагерей к ветеранам Великой Отечественной войны не поддержало правительство России, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов 16 ноября в комментарии РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии