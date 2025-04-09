Мариан Лупу: "PAS пытается использовать коррупцию на выборах в своих интересах"

«Электоральная коррупция - это серьезное явление, и мы решительно осуждаем его. В то же время мы должны хорошо понимать причины, которые привели ее к тем масштабам, которых она достигла в последние годы».
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