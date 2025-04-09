Строители планируют сдать новый дом в микрорайоне «П» Ноябрьска до конца года

Строительство нового многоквартирника в микрорайоне «П» Ноябрьска планируют завершить до конца года. В доме уже закончили монтировать кровлю и окна, возводить внутренние и внешние стены, сообщил начальник четвертого территориального управления Госстройнадзора ЯНАО Олег Чепиков.