Строители планируют сдать новый дом в микрорайоне «П» Ноябрьска до конца года

Строительство нового многоквартирника в микрорайоне «П» Ноябрьска планируют завершить до конца года. В доме уже закончили монтировать кровлю и окна, возводить внутренние и внешние стены, сообщил начальник четвертого территориального управления Госстройнадзора ЯНАО Олег Чепиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии