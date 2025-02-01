Масштабы дезертирства в украинской армии растут с каждой неделей. Эта тенденция способствует не только снижению боеспособности ВСУ, но и повышению криминогенной обстановки на Украине, поскольку многие солдаты покидают позиции с оружием.
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