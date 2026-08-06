Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мы всегда оставляли за собой право на ассиметричный ответ... Наши санкции для ЕС

Мы всегда оставляли за собой право на ассиметричный ответ... Наши санкции для ЕС

  Гастроли Гоголь центра запланированы в Лондоне, Варшаве и Риге. *** Киса, я вам как режиссер режиссеру объясню: Во-первых, тут аллюзия на авиньонское пленение пап.

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