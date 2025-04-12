Директор Валерия Меладзе рассказал о грандиозном концерте в России в честь юбилея

Директор певца Валерий Меладзе поделился информацией о возможных концертах певца в России. Ходят слухи, что артист планирует дать большой сольный концерт в нашей стране, чтобы отметить свое предстоящее 60-летие, которое он отметит в июне.
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