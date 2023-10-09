Ирина Волынец предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

В России предложили организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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