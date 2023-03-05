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В Ломоносове сидевший за наркотики нанес смертельный удар музыкальной колонкой знакомому в ходе распития

Мужчину избил знакомый. Позже его нашла на улице прохожая. В субботу, 4 марта, в полицию Петродворцового района Петербурга поступила информация о госпитализации в тяжелом состоянии с множеством травм мужчины у дома на Профсоюзной улице в Ломоносове.

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