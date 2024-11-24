Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Действующий президента США Джо Байден собирается втянуть страну в ядерную Войну с Россией до инаугурации Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
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