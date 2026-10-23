Проект «Культура малой Родины» помогает ярцевчанам обновить главный культурный центр Региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины», смоленский сенатор Артём Малащенков и депутат Смоленской областной Думы Ольга Васильева обсудили масштабное обновление Ярцевского центра культуры и искусств.
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