Экспедиция к предкам. Что нам стоит построить поселок для славян

Внешний вид макета «Славянский поселок», сделанного руками автора. Вид спереди. На нем мы видим раннее утро небольшого поселка всего на два дома.
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