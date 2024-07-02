КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Главное внутрироссийское событие этой недели — заочные дебаты главы СК Александра Бастрыкина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, где третейским судьёй выступил народ российский.
Пронько: Про "Госдуру", обидчивых депутатов и всенародное оскорбление
Комментарии
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лл
лина любимцева
Бастрыкин оговориося, а околовластные, чтобы только не решать озвученную Бастрыкиным проблему с мигрантами, УСТРОИЛИ ВОПЛИ И ИСТЕРИКУ!! СЛОВО им не понравилось. А ДЕЛА ИХНИЕ -ИМ САМИМ НРАВЯТСЯ?!! Все нормально, да?
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10 час.
Natalija Osminina
Он не оговорился, а очень мягко назвал стадо преступников. Как сказзал Белоусов: все законы, которые приняла Госдума за последние годы, обращены не на пользу, а во вред народу. Хотя я бы сказала, что они этим занимаются все годы существования Госдумы. А если депутаты вредят народу и стране, значит, они "враги народа".
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7 час.
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