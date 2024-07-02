Пронько: Про "Госдуру", обидчивых депутатов и всенародное оскорбление

Бастрыкин оговориося, а околовластные, чтобы только не решать озвученную Бастрыкиным проблему с мигрантами, УСТРОИЛИ ВОПЛИ И ИСТЕРИКУ!! СЛОВО им не понравилось. А ДЕЛА ИХНИЕ -ИМ САМИМ НРАВЯТСЯ?!! Все нормально, да?

Natalija Osminina

Он не оговорился, а очень мягко назвал стадо преступников. Как сказзал Белоусов: все законы, которые приняла Госдума за последние годы, обращены не на пользу, а во вред народу. Хотя я бы сказала, что они этим занимаются все годы существования Госдумы. А если депутаты вредят народу и стране, значит, они "враги народа".