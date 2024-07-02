Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valentina hohlova
    вы сами то были в этой независимой. что они сделали с курортом СССР. ну на Пицунде еще где санатории прилично было то...Абхазия против Ро...
  • виктор комягин
    во харю наел свинота....Увольнения продол...
  • Галина глушкова
    ты говно, не русскийГромкие скандалы ...

Пронько: Про "Госдуру", обидчивых депутатов и всенародное оскорбление

Пронько: Про "Госдуру", обидчивых депутатов и всенародное оскорбление

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Главное внутрироссийское событие этой недели — заочные дебаты главы СК Александра Бастрыкина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, где третейским судьёй выступил народ российский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Бастрыкин оговориося, а  околовластные, чтобы только не решать озвученную Бастрыкиным проблему с мигрантами, УСТРОИЛИ ВОПЛИ И ИСТЕРИКУ!! СЛОВО им не понравилось. А ДЕЛА ИХНИЕ -ИМ САМИМ  НРАВЯТСЯ?!! Все нормально, да?
Ответить
10 час.
Natalija Osminina
Он не оговорился, а очень мягко назвал стадо преступников.  Как сказзал Белоусов: все законы, которые приняла Госдума за последние годы, обращены не на пользу, а во вред народу. Хотя я бы сказала, что они этим занимаются  все годы существования Госдумы. А если  депутаты вредят народу и стране, значит, они &quot;враги народа&quot;.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх