Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +20°, ясно• Севастополь: +16°, ясно• Ялта: +17°, ясно• Алушта: +15°, ясно• Евпатория: +20°, ясно• Саки: +21°, ясно• Бахчисарай: +20°, ясно• Джанкой: +19°, ясно• Судак: +18°, ясно• Феодосия: +16°, ясно• Керчь: +16°, ясно Читать подробнее>>> .
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