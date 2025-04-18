Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в Ялте и Алуште за связь с партизанами и по признакам национальности.