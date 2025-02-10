Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Гурулевы бывшими бывают

Гурулевы бывшими бывают

Коммерсантъ Депутата Госдумы Андрея Гурулева убирают из членов комитета по обороне Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ближайшее время покинет комитет по обороне и станет членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

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Комментарии
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Ольга Бродовщук
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2 д.
Игорь Кузнецов
Если в отставке - комментируй своё прошлое (что можно), но не следует играть в популизм (позиция депутата или стиль риторики, апеллирующие к &quot;широким народным массам&quot;). У нас и так хватает тех, кто во время СВО критикует любые действия руководства при подавлении &quot;активности&quot; ВСУ. Следует учитывать что это не спецоперация в Сирии, здесь противник хорошо экипированный и есть &quot;особо мотивированные&quot; спецы и наёмники.
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2 д.
Владимир Иванов
В думе и так нет умных и грамотных.Одни пройдохи!
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1 д.
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