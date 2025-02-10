Коммерсантъ Депутата Госдумы Андрея Гурулева убирают из членов комитета по обороне Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ближайшее время покинет комитет по обороне и станет членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Гурулевы бывшими бывают
Комментарии
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Ольга Бродовщук
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2 д.
Игорь Кузнецов
Если в отставке - комментируй своё прошлое (что можно), но не следует играть в популизм (позиция депутата или стиль риторики, апеллирующие к "широким народным массам"). У нас и так хватает тех, кто во время СВО критикует любые действия руководства при подавлении "активности" ВСУ. Следует учитывать что это не спецоперация в Сирии, здесь противник хорошо экипированный и есть "особо мотивированные" спецы и наёмники.
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2 д.
Владимир Иванов
В думе и так нет умных и грамотных.Одни пройдохи!
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1 д.
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