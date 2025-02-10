Гурулевы бывшими бывают

Игорь Кузнецов

Если в отставке - комментируй своё прошлое (что можно), но не следует играть в популизм (позиция депутата или стиль риторики, апеллирующие к "широким народным массам"). У нас и так хватает тех, кто во время СВО критикует любые действия руководства при подавлении "активности" ВСУ. Следует учитывать что это не спецоперация в Сирии, здесь противник хорошо экипированный и есть "особо мотивированные" спецы и наёмники.