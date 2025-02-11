Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 523 подписчика

"Достал, высосал, убрал". Новый закон Трампа.

"Достал, высосал, убрал". Новый закон Трампа.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С утра посмеялись. В общем, Трамп взялся отменять законы, которые на подписывал дедушка Джо.

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