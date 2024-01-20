Мексиканский уфолог Мауссан объяснил скандал вокруг «мумий пришельцев» из Перу

Мексиканский уфолог Мауссан прокомментировал RTVI скандал вокруг "мумий пришельцев" из Перу. По его словам, власти исследовали вовсе не те останки - они и впрямь не имеют ничего общего с гостями из космоса.
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