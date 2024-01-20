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Мексиканский уфолог Мауссан объяснил скандал вокруг «мумий пришельцев» из Перу

Мексиканский уфолог Мауссан объяснил скандал вокруг «мумий пришельцев» из Перу

Мексиканский уфолог Мауссан прокомментировал RTVI скандал вокруг "мумий пришельцев" из Перу. По его словам, власти исследовали вовсе не те останки - они и впрямь не имеют ничего общего с гостями из космоса.

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