Мать Вероники Драгалин награждена медалью

Елена Драгалин, мать главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероники Драгалин, была недавно награждена медалью Meritul Civic на 10-м молдавско-американском съезде, который проходил с 19 по 21 апреля в Вашингтоне.
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