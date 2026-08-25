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Показательный бой хоккеистов провели на открытии арены в Грозном: «Самый захватывающий номер в нашей программе»

В Грозном прошла торжественная церемония открытия ледовой арены «Ахмат». В городе будет играть МХК «Ахмат-Гранит» из РХЛ.

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