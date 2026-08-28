Роман графа и служанки обошел зарубежное фэнтези: что россияне смотрели в июле

Сериал "История его служанки", реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, 2026 История о горячем романе служанки и ее хозяина обошла зарубежное фэнтези и супергеройский экшн, возглавив июльский рейтинг российских сериалов.
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