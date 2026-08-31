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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азамат Мусагалиев: «Егоров считает, что медиафутбол деградирует? Дима сам не развивается. Кричит «пожар», когда все знают»

«Дима Егоров сказал, что медиафутбол деградирует? Не согласен. Об этом можно говорить, если бы Егоров сам развивался.

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