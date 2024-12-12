Во Франции полицейские вышли на демонстрацию, несмотря на повышение зарплат

Повышения зарплат 284 полицейским Лиона (Франция) на общую сумму €160 тыс. оказалось недостаточно для самих полицейских, которые устроили демонстрацию перед зданием мэрии, 12 декабря пишет газета Le Figaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии