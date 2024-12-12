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Во Франции полицейские вышли на демонстрацию, несмотря на повышение зарплат

Во Франции полицейские вышли на демонстрацию, несмотря на повышение зарплат

Повышения зарплат 284 полицейским Лиона (Франция) на общую сумму €160 тыс. оказалось недостаточно для самих полицейских, которые устроили демонстрацию перед зданием мэрии, 12 декабря пишет газета Le Figaro.

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