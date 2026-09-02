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«Абсолютное зло»: Захарова о том, как Россия борется с мировым обманом

«Абсолютное зло»: Захарова о том, как Россия борется с мировым обманом

Основа этики и моральных ценностей России — борьба с обманом и нетерпимость к нему. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ВЭФ-2026.

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