Ни для кого не секрет, что Амстердам — велосипедная столица Нидерландов. Но вот с парковками дела обстоят сложно.
Моя Планета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ни для кого не секрет, что Амстердам — велосипедная столица Нидерландов. Но вот с парковками дела обстоят сложно.
Свежие комментарии