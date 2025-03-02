Спровоцирует ли биткоин подъем рынка

Недавно биткоин достиг $86 000, в то время как альткоины все еще с трудом восстанавливаются. После недели снижения стоимости возникает вопрос: готовы ли рынки криптовалют к восходящему сдвигу? Мнения финансовых экспертов проливают свет на потенциальные будущие тенденции.