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В Совфеде рассказали о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле

В Совфеде рассказали о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Украинский президент Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-либо приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

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