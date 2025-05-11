В Совфеде рассказали о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Украинский президент Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-либо приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.