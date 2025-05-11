ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Украинский президент Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-либо приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.
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