Гана повышает цены на какао

АККРА (ИА Реалист). 9 сентября ганийский совет по какао (COCOBOD) оказался под давлением после того, как Институт экономических исследований и общественной политики (IERPP) заявил, что фермеры должны получать существенно больше текущих 2 500 седи за мешок.
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