С 16 по 18 мая в Ямальской филармонии пройдут открытые показы Yamal Fashion Week 2025

Дизайнеры из Москвы, Курска, Тюмени и Салехарда представят свои коллекции. Зрителей ждут ежедневные шоу в 19:00 — организаторы приглашают северян поддержать моделей и погрузиться в атмосферу высокой моды.
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