ЦБ хочет, чтобы в котировальных списках биржи были бонды с двумя рейтингами

Банк России хочет внести изменения в правила листинга облигаций – для первого и второго котировального списка установить требование наличия у эмитентов рейтинга от двух кредитных рейтинговых агентств (КРА), заявил во вторник, 20 февраля, на организованном АКРА Российском форуме финансового рынка (РФФР) первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.