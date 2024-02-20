ЦБ хочет, чтобы в котировальных списках биржи были бонды с двумя рейтингами

Банк России хочет внести изменения в правила листинга облигаций – для первого и второго котировального списка установить требование наличия у эмитентов рейтинга от двух кредитных рейтинговых агентств (КРА), заявил во вторник, 20 февраля, на организованном АКРА Российском форуме финансового рынка (РФФР) первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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