Улетай и проверяй: для туроператоров предлагают ввести оборотные штрафы за нарушения

В России хотят ужесточить наказание для туроператоров. Для них планируют ввести оборотные штрафы и запретить заниматься туристической деятельностью, если они не вносят путевки в Единую информационную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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